Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM В Петербурге планируют соединить тоннелем Финляндский и Балтийский вокзалы. Об этом сообщили в РЖД со ссылкой на первого заместителя главы комитета по транспорту Валентина Енокаева.

Финляндский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, концепция железных дорог в Петербурге похожа на концепцию Московского центрального кольца и Московского центрального диаметра. В связи с чем сейчас обсуждают постройку железнодорожного кольца в Петербурге, для замыкания которого нужен тоннель между упомянутыми вокзалами.

Благодаря тоннелю в Петербурге появится и некий железнодорожный аналог кольцевой ветке метро, которую в Северной столице еще не начинали строить, но долгие годы планируют.

Пересадка из электрички на метро также будет происходить быстрее — примерно за пять минут, а не за 15, как это происходит сейчас, если пассажир двигается с платформы поезда в вестибюль метро по земле.

Балтийский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ранее РЖД запрашивали финансирование на создание в Петербурге железнодорожного полукольца. Предполагалось, что оно должно пройти по девяти районам города от Юнтолово через Лахту, Старую Деревню, Кушелевку, Пискаревку, Ладожский вокзал, Волковскую, Электросилу до Сосновой Поляны и превысить 50 км.

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Инвестиции в развитие петербургского железнодорожного узла могут достигнуть 600 млрд к 2030 году. Согласно концепции, деньги пойдут на создание в Петербурге железнодорожного полукольца с возможностью пересадок на метро.

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