Йошкар-Ола, , 11:52 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 5 ноября выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 45 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6344 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 5109 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны семь человек. 66 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев в регионе не регистрировалось. Накануне скончался один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1169 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 311 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находятся 1066 человек, из них у 1052 — пневмония.