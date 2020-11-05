Иваново, , 11:51 — REGNUM Школьные каникулы в Ивановской области продлены до 15 ноября включительно. Об этом сообщил на брифинге 5 ноября руководитель департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

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Решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, каникулы для учеников школ Ивановской области начались с 26 октября, изначально сроком их окончания называлась дата 8 ноября. Также ранее глава региона Станислав Воскресенский заявил СМИ, что в регионе постараются избежать введения дистанционного обучения для школьников.

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