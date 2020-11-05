Нижний Новгород, , 11:45 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 5 ноября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 304 070 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 409,4 теста на 100 тыс. населения. Это один из самых высоких показателей с начала пандемии.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 12 236 нижегородцев.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 40,72% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 844 человек.

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