Москва, , 11:45 — REGNUM Результаты 30−40% тестов на коронавирус оказываются ошибочными. Об этом 5 ноября заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев на консилиуме по вопросам о коронавирусе.

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По состоянию на 5 ноября в России проведено 63 млн тестов на коронавирус, в том числе 570 тыс. — за минувшие сутки. С начала пандемии в России выявили 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 19 404 — за минувшие сутки.

Ранее Серегй Авдеев заявил, что самым распространенным симптомом COVID-19 является повышенная температура. По его словам, симптомы похожи на ОРВИ. Инкубационный период продолжается от двух до шести дней.

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