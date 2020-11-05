Минск, , 11:46 — REGNUM Белорусская милиция демонстрирует мягкое отношение к участникам протестных акций, происходящих на территории республики. Об этом 5 ноября заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенко в интервью государственному изданию «СБ.Беларусь сегодня».

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«Поверьте, президент (Белоруссии Александр Лукашенко), руководители правоохранительных органов еще мягко поступают по отношению к уличным беспредельщикам», — сказал он.

В то же время, Карпенко добавил, что в случае, если правоохранителям поступит приказ законными методами жестко «разобраться» с нарушителями закона и оказывающими сопротивление правоохранителям, включая вооруженное, милицией будет наведен порядок в стране «в считанные дни».

При этом глава управления белорусского МВД напомнил, что «стражи порядка имеют право на применение и специальных средств, и боевых приемов, и нелетального оружия, а в отдельных, угрожающих жизни и здоровью сотрудников ситуациях, и боевого оружия».

Также он отметил, что сотрудники силовых ведомств вынуждены применять силу против «агрессивной толпы», участники которой вооружены арматурой, палками, камнями, бутылками с зажигательной смесью, и проводят захваты автомобилей, чтобы таранить силовиков.

Кроме этого, Карпенко указал, что ложные сообщения о «зверствах» силовиков являются вбросами с целью сделать правоохранителей изгоями в обществе, чтобы было легче давить на белорусскую власть

В то же время он указал, что, по его мнению, «здравомыслящие люди с протестной улицы ушли».

«Остались «змагары» (борцы — ред.), которые, по сути, стали лишними в нашем обществе. Они всегда тунеядствовали, занимались полубандитством, серыми схемами», — подчеркнул Карпенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум десять музыкантов, которые вечером 4 ноября давали концерты во дворах столицы Белоруссии, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.