Пермь, , 11:43 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 ноября, выявлено180 случаев заражения коронавирусом — это максимальный показатель с конца марта. Среди носителей SARS-CoV-2 один ребенок и 179 взрослых: 90 мужчин, 89 женщин, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3%, а коэффициент распространения — 1,05 (на 4 ноября — 1,05). Напомним, за предыдущие сутки (на 4 ноября) в регионе выявлено 174 носителей коронавируса.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 14 406 случаев заражения SARS-CoV-2. Скончались 699 человек, у которых диагностирован COVID-19. Оправились от болезни 9 500 пациентов. Продолжают получать лечение с больницах 1 732 человек, из них 132 подключены к аппаратам ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье из Курска поступит крупная партия лекарств

Читайте развитие сюжета: В Прикамье от COVID-19 скончался 421 человек