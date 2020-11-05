Москва, , 11:54 — REGNUM При появлении симптомов COVID-19 гражданин должен сразу же предпринять меры к самоизоляции. Об этом 5 ноября заявила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина на открытом консилиуме ведущих экспертов Минздрава РФ в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом не следует сразу же звонить в скорую помощь. Обращаться следует к врачам в поликлинику по месту жительства.

«Алгоритм действий следует обеспечить следующий: изолировать себя дома, обеспечить себе отдельную посуду и сообщить работодателю, что человек плохо себя чувствует. После этого нужно позвонить в поликлинику и сообщить о том, то плохо себя чувствуете. У врачей есть инструкции и согласно ним врач будет действовать, чтобы понять коронавирусная инфекция ли это или простое ОРВИ», — заявила Драпкина.

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