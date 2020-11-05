Нижний Новгород, , 11:40 — REGNUM 11 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 844 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум трех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 ноября в регионе выявили 422 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным «рекордным» приростом заражений за сутки с начала пандемии. Накануне сообщалось о 417 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 43 579 случаев.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 6292 человека. Большая часть зараженных проходит лечение в стационаре — около 3,4 тыс. человек.

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