Уфа, , 11:41 — REGNUM Вице-чемпион мира по стронгмену Эльбрус Нигматуллин отбуксировал на 25 метров самолёт весом 36 тонн. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

По сообщению пресс-службы воздушной гавани, обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин стал рекордсменом в дисциплине силового экстрима «Truck-pull». Он смог отбуксировать 36-тонный Boeing 737−500 авиакомпании Utair на 25 метров. Этот результат был зафиксирован главой Федерации Силового Экстрима РФ Василем Грищенко.

По словам генерального директора аэропорта «Уфа» Александра Андреева, уфимская воздушная гавань всегда поддержит людей, которые на своих примерах вдохновляют молодое поколение к достижению вершин и прославляют Башкирию.

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