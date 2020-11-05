Псков, , 11:37 — REGNUM Первый рейс прямого авиасообщения из Пскова в Санкт-Петербург был выполнен сегодня, 5 ноября, авиакомпанией «СКОЛ», сообщает Псковское агентство информации (ПАИ).

L-410 авиакомпании «Скол» Skol.ru

Двухмоторный самолет L-410 в 9:30 мск вылетел из аэропорта Пскова и всего через час, в 10:31 мск, прибыл в петербургский аэропорт «Пулково». Первыми пассажирами рейса стали всего два человека, хотя вместимость самолета — 16 пассажиров.

«Частота полетов — пять рейсов в неделю с понедельника по пятницу <…> Отправление из Пскова в Санкт-Петербург в 9:30, из Санкт-Петербурга в Псков в 17:00 по местному времени. По пятницам самолет будет отправляться в Псков в 18:00», — отмечает ПАИ.

В течение 2020 года возобновились авиарейсы из Пскова в Москву и Сочи. Были запущены рейсы в Калининград и Анапу. С 18 августа из Пскова начались полеты в Симферополь, а с 6 октября — в Минеральные Воды.