Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё семь летальных случаев COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 4 ноября 2020 года в структуре докладывали о восьми смертях от новой коронавирусной инфекции, 3 ноября — тоже о восьми случаях.

Всего в регионе от COVID-19 скончались 807 человек. В России с начала пандемии умерли 29 509 больных данной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 37 613 случаев заражения коронавирусом.

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