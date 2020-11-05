Вологда, 5 ноября 2020, 11:34 — REGNUM Главврач Вологодской городской больницы №1 Павел Шепринский объяснил размещение пациентов в коридорах большим потоком заболевших.
Напомним, фотографии из госпиталя с лежащими в коридоре пациентами опубликовал в соцсетях один из пациентов. В департаменте здравоохранения подтвердили, что в палатах мест не хватает — лечебный корпус предназначен для размещения 180 коек, а развернуты там уже 300. Для размещения больных пришлось задействовать вспомогательные помещения: оперблок, перевязочные, процедурные и столовую.