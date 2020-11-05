Москва, , 11:31 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 5255 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 571 случай меньше, чем сутками ранее, когда выявили 5826 случаев заражения.

За сутки госпитализировали в стационары 1143 человека, 364 пациента находятся на ИВЛ.

Всего в Москве выявили свыше 450 тыс. случаев заражения коронавирусом.