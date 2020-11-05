Оренбург, , 11:30 — REGNUM В Оренбурге 5 ноября состоялась церемония награждения 15-летнего Ильи Сокольского за проявленное мужество. Школьник во время пожара спас свою семью, младших сестер подросток вынес на руках из горящего дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

Пожар произошел 13 октября 2019 года. Школьник по привычке засиделся за компьютером до полуночи. Услышав потрескивание со стороны веранды, подросток пошел проверить, что случилось. Оказалось, что часть дома уже объята пламенем, а путь к выходу отрезан.

«В этот момент я не думал ни о чём, кроме того, что срочно надо спасать родных. Бояться времени не было, нужно было действовать», — признался Илья.

Он разбудил родителей и бросился в комнату к сестрам. Из горящего и задымленного дома подросток вынес на руках двух девочек через окно.

Илье Сокольскому вручили медаль «За проявленное мужество» и нагрудный знак МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС». «По окончанию школы мы ждем тебя среди студентов нашего института. А в дальнейшем и в рядах наших героев, спасателей — пожарных», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов, обращаясь к школьнику. Он также выразил слова благодарности родителям мальчика за отличное воспитание сына.