Миасс, Челябинская область, , 11:29 — REGNUM В Миассе Челябинской области под суд отдан житель Башкирии. Ему вменяют сбыт нарковеществ, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, в марте 2020 года он и неустановленное лицо сбыли 175,2 грамма вещества. А в мае была попытка продать 891,8 граммов того же вещества. Но её пресекли сотрудники полиции.

Всего полицейские изъяли более килограмма наркотических средств и 158 тыс. рублей. Теперь дело будет рассматривать суд Миасса.