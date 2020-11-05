Москва, , 11:32 — REGNUM Самым распространённым симптомом COVID-19 является повышение температуры. Об этом 5 ноября заявил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на открытом консилиуме ведущих экспертов Минздрава РФ в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Симптомы очень похожи на ОРВИ. Повышенная, свыше 37 градусов, температура — 90% случаев. Усталость — 40%, головная боль — 20%. Также у половины происходит потеря вкуса и обоняния», — сказал Авдеев.

Также эксперт отметил, что в 95% случаев инкубационный период у заразившихся коронавирусом продолжается от двух до шести дней.