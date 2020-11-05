Улан-Удэ, , 11:21 — REGNUM В Бурятию прибыла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Бурятии, она встретилась с председателем Народного хурала Владимиром Павловым, рассказав ему о проблемах, с которыми к омбудсмену обращаются жители.

Так, в минувшем году поступило 175 обращений. По словам Москальковой, это немного по сравнению с другими регионами Дальневосточного федерального округа, но иногда за обращением стоит коллектив граждан.

«Большая часть обращений связана с аварийным жильем. На втором месте обращения по уголовно-процессуальной тематике. Много жалоб по длительным срокам расследования, нарушениям условий содержания в местах заключения», — отметила она.

Кроме того, жители Бурятии жалуются на нехватку лекарств в аптеках и малодоступность медицинской помощи.

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