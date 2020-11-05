Рязань, , 11:22 — REGNUM Сто случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 5 ноября, что на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 442 пациента с подтверждённым диагнозом, в том числе девять детей.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировали 11 тыс. 232 положительных теста на коронавирус. Выздоровел 8051 человек, в том числе за минувшие сутки выписано 87 пациентов.

В рязанских больницах в тяжёлом состоянии находятся 46 человек, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.