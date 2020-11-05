Нижний Новгород, , 11:21 — REGNUM Возможность получения листков нетрудоспособности для работающих жителей региона в возрасте 65 лет и старше продлена до 6 декабря 2020 года. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин.

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Он пояснил, что такая мера связана с необходимостью соблюдать самоизоляцию, добавив, что ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной.

«Еще раз обращаюсь к пожилым гражданам: вы нужны нам, берегите себя, оставайтесь дома. Не стесняйтесь просить о помощи родственников и волонтеров. И пусть все, с кем вы контактируете, обязательно используют маски. Это очень важно», — заключил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября нижегородские школьники вышли с осенних каникул. Изначально планировалось, что 1−5 классы будут учиться в очном формате, 6−11 продолжат обучение дистанционно. Под натиском просьб родителей губернатор с 9 ноября выпустил школьников 9-х и 11-х классов на очное обучение.

В то же время жителям Нижегородской области не старше 16 лет запретили посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

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