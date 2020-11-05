Ташкент, 5 ноября 2020, 11:15 — REGNUM Правительство Узбекистана утвердило положение о нагрудном знаке «За защиту прав человека», сообщили в пресс-службе Национального центра по правам человека.
Сам нагрудный знак утвержден указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 22 июня 2020 года. Правительство утвердило положение, описание и удостоверение нагрудного знака.
Учреждение нагрудного знака направлено на поощрение граждан и организаций, которые внесли значительный вклад в защиту прав и свобод человека. Нагрудный знак планируется вручать ежегодно накануне Международного дня прав человека 10 декабря.