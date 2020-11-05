Оренбург, , 11:15 — REGNUM В Оренбурге набережную Урала, благоустроенную в рамках нацпроекта, намерены отдать на содержание в частные руки по договору концессии. Об этом заявил губернатор Денис Паслер.

«Муниципалитету пора решать вопрос с содержанием: для городского бюджета эта нагрузка станет тяжелой, а впереди у нас еще много крупных проектов. Но у меня нет сомнений, что ответственный бизнес сюда придет и сможет в рамках концессии взять на себя расходы по содержанию набережной», — сказал глава региона.

В настоящее время на набережной завершается четвертый этап благоустройства. В 2021 году начнутся работы в восточной зоне.

Региональная власть планируется со временем благоустроить и противоположную часть берега реки, где расположена Зауральная роща. Денис Паслер заявил, что у города, скорее всего, заберут Зауральную рощу, площадь котрой составляет 300 га. В течение двух-трех лет площадку расчистят и подготовят документацию для благоустройства.

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