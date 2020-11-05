Псков, , 11:14 — REGNUM В Псковской области за последние сутки выявлено 118 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 5 ноября в региональном оперштабе. Это на два случая меньше, чем было за предыдущие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

С учетом новых данных в Псковской области выявлено 8519 случаев заражения за всё время пандемии. Переболели и выздоровели 4744 человека, в том числе 29 человек выписаны за последние сутки. От COVID-19 в регионе скончались 70 жителей, за истекшие сутки новых смертей не было.

За сутки в Псковской области проведено 682 теста на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пскове разворачивают новые койки для заболевших COVID-19