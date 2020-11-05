Пенза, , 11:15 — REGNUM С начала пандемии в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 5 ноября подтвердилась у 16 091 человека, за сутки заболели еще 173 жителя региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 169 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 11 563 человека, за сутки — 47 пациентов. 195 пензенцев скончались от последствий заражения коронавирусом за всё время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, положительный тест на наличие новой коронавирусной инфекции подтвердился у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

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