Абуджа, , 11:37 — REGNUM В Международном уголовном суде (МУС) «рассмотрят материалы» о насилии в отношении жителей Нигерии в ходе подавления акций протеста против жестокости полиции. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на постановление Генеральной прокуратуры МУС.

В соответствии с заявлением, «официальное предварительное рассмотрение» материалов дел еще не было начато, как это ошибочно сообщалось в предыдущем постановлении. Однако рассмотрение дел начнется в ближайшее время, добавили в МУС.

Напомним, что в течение нескольких недель в Нигерии проходили акции протеста с призывами расформирования специального отряда по борьбе с грабежами, офицеров которого неоднократно обвиняли в преступной деятельности, начиная от вымогательства и заканчивая внесудебными убийствами.

В ходе беспорядков были убиты 51 мирный житель, 11 полицейских и семь солдат.

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