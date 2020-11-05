Нижний Новгород, , 11:13 — REGNUM Жителям Нижегородской области не старше 16 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

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В частности, сопровождающими могут быть родители, опекуны или лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья несовершеннолетних.

«По данным, полученным по итогам каникул, активные коммуникации подростков в торговых центрах ведут к росту заражения в их возрастных группах. Важно, чтобы на таких площадках не собирались большие компании», — пояснил глава области и добавил, что решение принято совместно с санитарными врачами.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября нижегородские школьники вышли с осенних каникул. Изначально планировалось, что 1−5 классы будут учиться в очном формате, 6−11 продолжат обучение дистанционно. Под натиском просьб родителей губернатор с 9 ноября выпустил школьников 9-х и 11-х классов на очное обучение.

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