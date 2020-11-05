Ульяновск, , 11:11 — REGNUM В Ульяновской области официально подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 5 ноября, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 21 848 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки выявлено 212 носителей SARS-CoV-2.

Переболели COID-19 в регионе 17 228 человек, или 78,85% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки победили болезнь 35 человек.

Согласно оперативной информации, в настоящее время в Ульяновской области продолжают лечение 4351 пациент с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет. Всего в Ульяновской области скончались 269 пациентов с COVID-19.

Отметим, что в центре профессиональной патологии Ульяновской области капитально отремонтирован дневной стационар. За четыре года расходы на ремонт медучреждения составили 64 млн рублей, более 45 млн рублей направлено на оснащение оборудованием и мебелью.

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