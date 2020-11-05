Челябинск, , 11:08 — REGNUM В Челябинске четверо граждан осуждены за нападение на салон мобильной связи. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

14 апреля эти местные жители, один из которых является несовершеннолетним, напали на салон сотовой связи «Связной». Двое из них наблюдали за обстановкой, а ещё двое непосредственно похитили имущество на сумму почти 755 тыс. рублей, а затем скрылись.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли почти всё похищенное, кроме аппарата стоимостью 19,9 тыс. рублей. Задержанные признали вину и возместили ущерб. Суд назначил троим условные сроки, а четвёртому придётся отправиться в колонию общего режима на три года. Это связано с тем, что у него уже есть судимость.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхнем Уфалее осудили троих граждан, разбойничьи напавших на салон связи. Им было назначено от 7 лет 6 месяцев до 8 лет в колонии строгого режима.

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