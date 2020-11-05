Краснодар, , 11:06 — REGNUM 137 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 5 ноября ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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«За последние сутки новая коронавирусная инфекция была выявлена в 24 муниципальных образованиях. Среди заболевших 79 женщин и 58 мужчин в возрасте до 84 лет. Несовершеннолетних пациентов шестеро, младшему из которых шесть лет, а старшему — 17», — уточнили в оперштабе.

Всего на 5 ноября в Краснодарском крае подтверждено 18 065 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1575 детей. Выздоровевшими признаны 11 876 пациентов. Скончались 453 человека с диагнозом COVID-19. В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 37 человек — 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, четверо находятся на ЭКМО.