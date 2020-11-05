Волгоград, , 11:09 — REGNUM Новый «рекорд» по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом установлен 5 ноября в Волгоградской области — 217, что на четыре больше предыдущих суток. Скончались три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией достигло 21 тыс. 386. За сутки завершил лечение от коронавируса ещё 351 пациент, всего выздоровели 18 тыс. 712 человек.

Зарегистрировано три летальных исхода. Стоить отметить, что 4 ноября федеральный оперативный штаб заявил о шести смертельных случаях, в региональном подтвердили только три. С учётом скончавшихся пациентов за 5 ноября общее количество летальных исходов совпало и составляет 223.