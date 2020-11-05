Пекин, , 11:04 — REGNUM Шведско-британская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом намерена начать клинические испытания вакцины от коронавируса в Китае до конца года. Об этом 5 ноября сообщила замглавы AstraZeneca по Азиатско-Тихоокеанскому региону Леона Вана.

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"Первая и вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, начнутся в Китае до конца года», — цитирует ее ТАСС.

Отмечается, что AstraZeneca в следующем году планирует подать заявку китайским властям на выход вакцины в свободную продажу на местном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, фармацевтическая компания AstraZeneca уже подписала соответствующее соглашение с представителями Евросоюза о возможности покупки 400 млн доз вакцины от COVID-19, из которых около 8 млн доз приходятся на Швецию.

В дальнейшем распределение внутри страны будет координировать Агентство общественного здравоохранения Швеции при сотрудничестве с Ассоциацией органов муниципального и областного управления.

Ранее соглашение с компанией AstraZeneca о поставке 120 млн доз вакцин против коронавируса заключило правительство Японии, Индонезия — 100 млн доз.