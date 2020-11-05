Казань, , 11:04 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 5 ноября заражены коронавирусом 8 649 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 53 пациента. Накануне сообщалось о 47 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 676 человек, за сутки — 32 пациента. Летальных исходов за все время зарегистрировано 112 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Три новых случая заражения завозные, 50 — контактные. В стационары госпитализировали восемь пациентов, 45 — лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 23 человека, еще 10 в возрастной группе от 50 до 60 лет, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 40 инфицированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции пациентам, проходящим лечение на дому, начнут выдавать с середины ноября. Пока ведется работа по заключению контрактов.

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