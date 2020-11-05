Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM Бывший участник скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Игорь Русанов подал в суд на решение ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которое наложило ему запрет на въезд в РФ. Об этом 5 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Участнику «Дома-2» запретили въезд в РФ. Личная страница Игоря Русанова.

28-летний уроженец Днепропетровска (Украина) Игорь Русанов известен поклонникам реалити-шоу «Дом-2». После службы в армии в 2000 году переехал в Санкт-Петербург, где в 2018 году приобрел в собственность долю в уставном капитале ООО «Кафе на Грибоедова».

По словам Русанова, о том, что петербургская полиция запретила ему въезд в РФ, он узнал случайно 1 сентября 2020 года при пересечении границы. Как уточнил истец, ограничение действует до 16 февраля 2022 года.

Отметим, согласно федеральному закону, запрет налагается в связи с неоднократным (от двух и более раз) в течение трех лет привлечением к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ за совершение административного правонарушения.

С решением МВД Русанов не согласился, указав, что женат на гражданке РФ Юлии Щегловой (также участница «Дома-2») и имеет твёрдое намерение проживать с супругой в России. Помимо этого как предприниматель исправно платит налоги, свободно владеет русским языком и не нарушает «безопасность РФ».

«Истец полагает, что, в данном случае, очевидна несоразмерность вмешательства в личную жизнь, а «выдворение оседлого мигранта приводит к нарушению его права на уважение частной жизни«», — отметили в судебной пресс-службе Петербурга.

Разбираться этой историей будет судья Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга.