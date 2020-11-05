Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM В Свердловской области подтверждено ещё 287 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 за прошедшие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября в оперштабе региона.

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Коронавирус выявили у жителей Екатеринбурга (+84), Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Североуральска, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Для сравнения, 4 ноября оперштаб докладывал о 277 новых носителях коронавируса, 3 ноября — о 283. Всего в регионе подтверждено 37 613 случаях выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует «режим повышенной готовности» из-за пандемии COVID-19.

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