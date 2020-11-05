Москва, , 10:58 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать систему бесплатного обеспечения защитными масками и разобраться с качеством средств индивидуальной защиты, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

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«Предлагаю создать систему бесплатного обеспечения защитными масками граждан с низкими доходами», — сказал Миронов.

Он обратил внимание на заявленное Минпромторгом перепроизводство средств индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавируса.

«Уже началось перепроизводство, и будет правильно, если государство начнёт закупать маски для граждан с низкими доходами, и тем самым поддержит и россиян, и бизнес, который в короткие сроки запустил это производство», — рассуждает парламентарий.

Депутат также призвал следить за качеством масок.

«Часто людям нагло впаривают тряпочки из тонкой марли. Продают задёшево, но они мгновенно разваливаются и не имеют никаких защитных свойств… Очень странно, что проверяющие инстанции часто не обращают внимания на качество этой продукции. Пора навести порядок в этой сфере», — полагает Миронов.