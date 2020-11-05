Москва, , 10:56 — REGNUM Модуль «Наука» на Международной космической станции (МКС) будет интегрирован с российским сегментом станции во время следующей экспедиции на МКС, сообщили 5 ноября в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Инструктор центра по экстремальным видам подготовки Валерий Несмеянов отметил, что для выполнения работ космонавты будут выходить в открытый космос. Они переведут европейский манипулятор ERA из транспортного положения в рабочее.

Отмечается, что космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров уже отработали под водой все операции, связанные с выходом в открытый космос. При подготовке использовалась модель нового модуля «Наука».

Напомним, запуск модуля «Наука» к МКС запланирован на конец апреля 2021 года. Продолжительность полета модуля до станции составит неделю. Он доставит на МКС туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA.

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