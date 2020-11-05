Париж, , 10:55 — REGNUM В настоящее время органами юстиции Франции ведется 187 расследований по делам о пропаганде терроризма, угрозах и провокациях из-за теракта под Парижем в Конфлан-Сент-Онорин, при котором погиб учитель Самуэль Пати. Об этом 5 ноября сообщает государственная радиостанция France Info со ссылкой на несколько источников в следственных кругах.

По информации источников, на протяжении двух недель прокуратурой Парижа было открыто свыше пятидесяти дел по фактам пропаганды терроризма, которые были зафиксированы после теракта или перед ним.

Также указывается, что с 22 по 29 октября в стране было начато 93 подобных расследования, а их общее число на сегодняшний день составляет 187.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний исламист убил учителя Самюэля Пати, который на лекциях по свободе слова демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo.