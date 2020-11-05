Ижевск, , 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике зарегистрировали пять летальных случаев.

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Умерли трое женщин в возрасте 55, 65 и 70 лет. Течение заболевания у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 178 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 ноября в республике выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 135 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 9659 случаев.

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