, 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 19 404 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 ноября сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Это на 364 случая меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 19 768 положительных тестов.

Среди регионов лидируют Москва (5255 случаев заражения), Санкт-Петербург (1093) и Подмосковье (588).

Всего в России за время пандемии выявили 1 712 858 случаев заражения.