Ульяновск, , 10:44 — REGNUM В Ульяновской области планируют усилить поддержку многодетных матерей. Предлагается выплачивать матерям зарплату за воспитание детей. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов, говоря о комплексной поддержке семей, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Глава региона предложил расширить меры поддержки для женщин, имеющих детей, акцентировав внимание на том, что долгое время основную помощь оказывали жительницам до 35 лет. К примеру, в 2020 году молодые мамы (в возрасте до 25 лет) при рождении первенца стали получать 100 тыс. рублей. По мнению Морозова, «возрастные рамки надо расширять», чтобы поддержку могла получить любая женщина, желающая стать матерью, в том числе усилить поддержку многодетных матерей.

«Необходимо ввести так называемую «материнскую заработную плату» за рождение и воспитание четвертого и последующих детей», — сказал Сергей Морозов.

Напомним, в Ульяновской области в 2021 году планируют ввести отцовский семейный капитал. В настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект, обсуждаются критерии и условия его получения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в этом году реализуется проект «Социальная няня», благодаря которому мамы могут оформить услугу по кратковременному присмотру и уходу за ребенком. По аналогии с данным проектом ранее предложили организовать работу «Социальных вожатых», чтобы волонтёры могли помогать семьям, в которых родители не могут постоянно присматривать за своими детьми.

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