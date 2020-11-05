Волгоград, , 10:40 — REGNUM Похороны бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты проходят 5 ноября в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Политика, скончавшегося несколько дней назад от осложнений на фоне коронавируса, похоронят на кладбище Красноармейского района.

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Церемония прощания с экс-губернатором прошла в Центральном концертном зале Волгоградской филармонии. Отдать дань памяти политику пришли сотни горожан, действующие и бывшие представители власти, депутатского корпуса, общественных организаций.

«Сегодня мы провожаем в последний путь нашего товарища, друга и соратника Николая Кирилловича Максюту, гражданина России, патриота, Почётного гражданина Волгоградской области, государственного и политического деятеля, губернатора Волгоградской области и человека с большой буквы. Свою жизнь Николай Кириллович посвятил служению Отечеству, Волгоградской области и своему любимому делу. Спасибо Вам, Николай Кириллович, за то, что Вы сделали для страны и Волгоградской области. Завершая свой земной путь, вы оставили неизгладимый след в памяти жителей Волгоградской области, друзей и товарищей. Мы приносим искренние и глубочайшие соболезнования семье, родным и близким людям Николая Кирилловича. Царствие ему небесное. Пусть земля ему будет пухом. Вечная слава и вечная память Николаю Кирилловичу Максюте», — сказал на траурной церемонии губернатор Андрей Бочаров.

Николай Максюта возглавлял регион с 1997 по 2010 года, затем четыре года представлял область в Совете Федерации. Политик скончался 1 ноября в подмосковной клинике, куда был госпитализирован с коронавирусом. Николая Максюту похоронят рядом с супругой Лидией, которой не стало в начале октября 2020 года.