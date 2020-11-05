Волгоград, 5 ноября 2020, 10:40 — REGNUM Похороны бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты проходят 5 ноября в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Политика, скончавшегося несколько дней назад от осложнений на фоне коронавируса, похоронят на кладбище Красноармейского района.
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Церемония прощания с экс-губернатором прошла в Центральном концертном зале Волгоградской филармонии. Отдать дань памяти политику пришли сотни горожан, действующие и бывшие представители власти, депутатского корпуса, общественных организаций.
Николай Максюта возглавлял регион с 1997 по 2010 года, затем четыре года представлял область в Совете Федерации. Политик скончался 1 ноября в подмосковной клинике, куда был госпитализирован с коронавирусом. Николая Максюту похоронят рядом с супругой Лидией, которой не стало в начале октября 2020 года.