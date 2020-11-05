Ставрополь, , 10:37 — REGNUM На Ставрополье скончалась главный пульмонолог края Наталья Канукова. У нее был диагностирован COVID-19. Врач умерла от осложнений, вызванных инфекцией.

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"Болезнь скосила заслуженного медика за считаные дни. Еще две недели назад доктор принимала участие в конференции, посвященной респираторной медицине. В частности, кашлю как симптому COVID-19», — пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

Наталье Кануковой было 59 лет. Она была известным в крае специалистом, к которому обращались в том числе и жители других субъектов СКФО. В период пандемии коронавируса она помогла многим сотням пациентов, обратившимся к ней за помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Ставропольском крае скончался от COVID-19 главный врач городской клинической больницы Ессентуков Дмитрий Катанов.

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