Финикс , США, , 10:38 — REGNUM Возле избирательного центра в округе Марикопа в Финиксе (штат Аризона, США) собралась толпа демонстрантов. Об этом 5 ноября сообщает телеканал CNN.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Уточняется, что среди собравшихся множество сторонников действующего президента США Дональда Трампа, который баллотируется на второй президентский срок.

«Очень много красных кепок, плакатов в поддержку Трампа и призывов», — рассказал корреспондент телеканала с места событий.

Также указывается, что правоохранители преграждают вход в избирательный центр, однако несколько человек смогли проникнуть внутрь и после некоторых заданных ими вопросов о подсчете голосов вышли из здания.

При этом, как отмечает местное подразделение телекомпании ABC, некоторые из собравшихся имеют при себе оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что штаб президента Соединённых Штатов Дональда Трампа может подать иски в связи с подсчётом голосов в штатах Аризона и Невада.