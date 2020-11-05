Москва, , 10:33 — REGNUM Самое популярное направления на новогодние каникулы по России — это туры в Великий Устюг на вотчину Деда Мороза и туры к Дедам Морозам в различных регионах, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Туристы активно бронируют туры в Краснодарский край и Крым. Также в топ-5 внутренних направлений на новогодние праздники входят Санкт-Петербург и Калининград.

Также на зимний период пользуются спросом путевки на региональные горнолыжные курорты, в частности, на Шерегеш и Хибины. Среди туров за границу лидирует Турция.

Как сообщало ИА REGNUM, население России перестало покупать туристические путёвки заранее.

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