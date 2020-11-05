Ташкент, , 10:33 — REGNUM Фискальный институт при государственном налоговом комитете Узбекистана поручил создать президент республики Шавкат Мирзиёев. Соответствующее постановление опубликовало агентство «УзА».

Учреждение создано для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сферах финансового контроля и аудита, налогового, финансового, и коммерческого права, информационных технологий в экономике.

На базе созданного института планируется открыть подразделение Финансового университета при правительстве России. Учебный процесс в Фискальном институте планируется начать с 2021—2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе Ташкентского института востоковедения планируют открыть филиал Санкт-Петербургского государственного университета.

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