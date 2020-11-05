Москва, , 10:31 — REGNUM Современные планшеты от ФосАгро получили молодые исследователи на XXX Менделеевском конкурсе научно-исследовательских работ студентов-химиков.

Призами были отмечены два абсолютных победителя: Николай Щербаков из Санкт-Петербургского государственного университета — за проект «Универсальный метод получения 1,2-дикарбонильных соединений в результате золотокатализируемого оксигенирования алкинов» и Татьяна Кравченко из МИРЭА-Российского технологического университета за проект «Разработка технологии выделения индивидуальных компонентов липогликопептидного антибиотического комплекса ИНА-5812».

Еще два планшета были вручены победителям специальных номинаций: Анне Бондарь из Санкт-Петербургского государственного университета за работу по изучению кальций-селективных твердоконтактных кулонометрических сенсоров. А также Вячеславу Ветохину из Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону) за работу «Технология получения биоактивных соединений в системе CaO-GeO2-P2O5».

В этом году заключительный этап XXX Менделеевского конкурса был проведен в онлайн-формате 27−29 октября. Победители и призеры определялись в двух номинациях «Исследования и разработки по химии» и «Исследования и разработки по химической технологии». Было принято решение наградить 11 участников дипломами I степени, 18 участников дипломами II степени и 35 участников дипломами III степени.

Всего конкурс включал в себя три тура: в первом (заочном) приняли участие 167 студентов, во втором (очном) — 91. В третьем (очном), заключительном этапе, участвовали 64 студента из 17 городов и 23 вузов.

Участники представили свои работы в виде устных и стендовых докладов. Молодых исследователей оценивало жюри, в которое входили профессора и преподаватели ведущих российских университетов и институтов Российской академии наук. Возглавлял жюри академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах РАН, директор Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН, президент НП «Содействие химическому и экологическому образованию» Михаил Егоров.

В программу XXX Менделеевского конкурса были включены доклады ученых и лекции представителей группы ФосАгро, в том числе старейшего отраслевого научного института по удобрениям и инсектофунгицидам АО «НИУИФ» имени профессора Я.В. Самойлова. Главный специалист по корпоративным проектам Дирекции по персоналу и социальной политике АО «Апатит» Дарья Дурнова прочла лекцию «О программе «Молодые и талантливые специалисты» и о профориентационной работе с учебными заведениями с возможностью трудоустройства в АО «НИУИФ», а заместитель начальника отдела качества и стандартизации АО «НИУИФ» Инна Кочетова выступила с докладом «Экологические технологии, разрабатываемые АО «НИУИФ».

Компания ФосАгро отметила призами — планшетными компьютерами абсолютных победителей конкурса в каждой из двух номинаций — Владимира Щербакова из Санкт-Петербургского государственного университета, автора работы «Универсальный метод получения 1,2-дикарбонильных соединений в результате золотокатализируемого оксигенирования алкинов» и Татьяну Кравченко студентку МИРЭА-РТУ, автора работы «Разработка технологии выделения индивидуальных компонентов липогликопептидного антибиотического комплекса ИНА-5812».

«На конференции было представлено много работ высокого уровня, — отметил на церемонии закрытия директор по промышленной технологии АО «НИУИФ имени профессора Я.В.Самойлова» Андрей Норов. — Я искренне желаю, чтобы увлечение химией всегда оставалось с вами, чтобы профессия вас радовала. Хочу пожелать, чтобы вы в ваших разработках помнили о вопросах экологии, следовали принципам зеленой химии, стремились к использованию наилучших доступных технологий. Химия — очень увлекательная сфера, но она всегда сопряжена с большой ответственностью».

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