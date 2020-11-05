Абакан, , 10:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 158 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в республиканском правительстве.

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Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 7717 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5532 человека, в том числе 26 — за последние сутки.

Получают лечение 2050 человек, в том числе 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки 4 ноября в Хакасии было выявлено 155 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за весь период скончались 72 пациента с COVID-19.

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