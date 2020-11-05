Тбилиси, , 10:28 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 2401 случай заражения коронавирусом, что является максимальным показателем для страны. Сообщение об этом 5 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 49 218 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 33 459 человек победили инфекцию, в том числе 2289 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умер 401 человек с диагнозом COVID-19, из них 20 — в течение последних суток. В стационаре лечат 4489 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2446. На карантин поместили 3160 человек.

Стоит отметить, что в Грузии в конце октября показатели распространения коронавируса стали снижаться, но с 1 ноября начали снова расти. 4 ноября был обновлен «рекорд» по количеству заражений, выявленных в сутки, этот показатель достиг 2295.

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