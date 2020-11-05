Уфа, , 10:30 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, число умерших пациентов с COVID-19 в республике увеличилось до 57 человек. За минувшие 24 часа в регионе было выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. А всего в Башкирии было зафиксировано 11 244 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 10 324 человека, в том числе 22 пациента за минувшие сутки.

Отмечается, что в больницах продолжают лечение 260 пациентов, а 603 человека лечатся на дому.

Согласно данным министерства здравоохранения региона на 3 ноября, за сутки было выявлено 95 случаев заражения коронавирусом. Также было выявлено 266 случаев внебольничной пневмонией, при этом 255 человек справились с этим заболеванием.

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