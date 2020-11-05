Москва, , 10:18 — REGNUM В Москве задержан бывший сотрудник Федеральной службы безопасности, бизнесмен Виталий Ботонькин, который ранее был объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве. Об этом 5 ноября заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Читайте также: Золотое дно «Золотой мили»: беглый экс-сотрудник ФСБ сделал из ЖКХ кормушку

Отмечается, что предприниматель был задержан 4 ноября в центре российской столицы. Его подозревают в причастности к хищениям средств из управляющей компании, под контролем которой находился квартал «Золотая миля».

Напомним, контролируемое Виталием Ботонькиным ООО «Энтек» в свое время стало учредителем компании «Бизнес-Трейд». Эта компания получила в управление огромный актив сверхдорогой недвижимости на так называемой «Золотой миле» в самом центре Москвы. В её ведении находилось 140 домов на участке территории Хамовнического района.